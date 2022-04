Mette Frederiksen sagde desuden, at Danmark har bekræftet over for præsident Zelenskyj, at Danmark vil hjælpe med genopbygningen af landet. Tilmed vil Danmark støtte efterforskningen af mulige krigsforbrydelser begået i Ukraine.

Direkte adspurgt om Ukraine har fået nok våben fra sine europæiske venner, sagde Zelenskyj:

»Den russiske hær går ikke op i antal døde soldater. Det gør vi, og vi vil gerne redde flere liv, men det kræver tungere våben. Dem har vi ikke nok af, og vi vil gerne have flere,« sagde han.

Spaniens premierminister Pedro Sancho, sagde, at Ukraine udgør et ”stærkt symbol på mod”, og at Ukraine hører til den europæiske familie.

»I er ikke alene. Europa står bag jer,« sagde Pedro Sanchez, der oplyste, at Spanien øger sit militære bidrag med bl.a. 30 militærlastbiler og adskillige andre køretøjer. Spanien vil ifølge Sanchez genåbne sin ambassade i Kyiv.

Torsdagens pressemøde var første gang under krigen i Ukraine, at Volodymyr Zelenskyj har gennemført et fysisk pressemøde sammen med udenlandske regeringsledere.