Dronning Elizabeth runder torsdag 96 år

Dronning Elizabeths 96 års fødselsdag bliver torsdag markeret med kanonsalutter fra The Tower of London og fra Hyde Park. Et militærorkester vil også spille ”Happy Birthday”.

Det sker efter et år præget af problemer og bekymringer i kongefamilien - især vedrørende monarkens helbred og monarkiets fremtid. Dronningen er i helikopter blevet fløjet fra Windsor til Sandringham, hvor hun modtager familie og venner.