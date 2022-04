Prins Harry og Meghan besøgte dronningen på vej til Holland

Prins Philip, der var gift med dronningen i 73 år, døde i april sidste år kort tid før sin 100 års fødselsdag.

Den britiske dronning Elizabeth fylder 96 år den 21. april.

Parrets manglende deltagelse ved mindehøjtideligheden fulgte i kølvandet på en stridighed med den britiske regering om politibeskyttelse.

Prins Harry har således sagsøgt regeringen, efter at indenrigsministeriet besluttede, at parret og deres to børn ikke har ret til hverken selvbetalt eller skattebetalt politibeskyttelse, når de er i Storbritannien.