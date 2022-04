Navalnyj og Zelenskyj støtter Macron ved præsidentvalg

Zelenskij siger i et tv-interview, at han ikke ønsker at blande sig i det franske valg. Men han får sagt, at han er glad for at samarbejde med Macron.

- Jeg vil bestemt og uden tøven opfordre det franske folk til at stemme på Emmanuel Macron den 24. april, skriver Navalnyj.

Han siger samtidig, at han vil appellere til dem, der overvejer at stemme på Le Pen. For han minder dem om, at enhver, som kalder sig ”konservativ” og viser sympati over for Ruslands præsident, Vladimir Putin, ”simpelthen er en hykler uden samvittighed”.