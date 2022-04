Over fem millioner ukrainere er flygtet fra deres land

Vicelederen for UNHCR, Kelly Clements, siger under et besøg i Ungarn, hvor næsten halvdelen af de flygtede har søgt tilflugt, at ”FN’s Sikkerhedsråd må overvinde dets stridigheder og finde en vej ud af denne frygtelige og meningsløse krig”.

- Hver eneste en af disse millioner af flygtninge har været tvunget til at træffe umulige, hjerteskærende beslutninger, siger Clements.

I Ukraine er der yderligere syv millioner internt fordrevne flygtninge, oplyser António Vitorino fra Den Internationale Organisation for Migration (IOM).