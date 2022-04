Gemte land- og lureminer, et mørkelagt nattog i ly for at blive et rullende mål for Ruslands missiler og et møde med en befolkning, der trods snart to måneders daglige bombardementer, umiddelbart ikke lader sig kue.

Jyllands-Postens udsendte journalist Thea Pedersen befinder lige nu i Dnipro, der er beliggende i det sydøstlige Ukraine, hvorfra hun beretter om den bizarre hverdag i krigen, som efterhånden er opstået.