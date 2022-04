Britisk minister skal afgøre, om Assange udleveres

I januar i år besluttede High Court i London, at udleveringssagen kunne ankes, men også denne kendelse er siden blevet tilsidesat.

Ved et retsmøde i Magistrate Court i London onsdag blev det så fastslået, at det er op til indenrigsminister Priti Patel at afgøre spørgsmålet om en udlevering. Hun har nu to uger til at træffe afgørelsen. Men sagen vil ikke være overstået med det.

Dersom Patel beslutter, at Assange skal udleveres til USA, har Assanges forsvarere en frist til 18. maj til at anke sagen til britisk højesteret. Bliver beslutningen opretholdt der, vil de bringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) i Strasbourg.