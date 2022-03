Fængslet har nægtet journalister og fotografer adgang til brylluppet og henvist til sikkerheden i fængslet.

- Jeg er overbevist om, at de frygter, at folk vil se Julian som et menneskeligt væsen, har Morris skrevet i en artikel til avisen Guardian.

- Ikke et navn, men en person. Deres frygt afslører, at de ønsker, at Julian skal forblive usynlig over for offentligheden for enhver pris, selv på hans bryllupsdag. Og i særdeleshed på hans bryllupsdag, fremhævede hun.

Hun skrev, at hun gifter sig med ”mit livs kærlighed”.

I sine mange års kamp for at forhindre at blive udleveret til USA tabte Assange et skridt tidligere på måneden.

For her blev han nægtet en appel til den britiske højesteret om udlevering til USA.