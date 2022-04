Polen vil tage imod 10.000 sårede soldater

Polens præsident, Andrzej Duda, der i sidste uge var i Kyiv og mødtes med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger, at konflikten i nabolandet ”ikke er krig, men terrorisme”.

Duda besøgte også Kyiv-forstaden Butja, hvor et stort antal civile er fundet dræbt i gaderne.

Målet med besøget var at vise støtte til forsvarerne af Ukraine på et afgørende tidspunkt for landet, sagde en rådgiver for den polske præsident under besøget.