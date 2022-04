USA og dets allierede holder videotopmøde om Ukraine

Præsident Joe Biden holder tirsdag et videotopmøde med USA’s allierede om en optrapning af krigen i Ukraine.

Mødet er en del af den regelmæssige koordinering med allierede og partnere om støtte til Ukraine, siger en amerikansk embedsmand til AFP uden at oplyse detaljer om antallet af af deltagere.

- Mødet vil også omfatte bestræbelser på at sikre, at Rusland kommer til at stå til ansvar, siger han.