Lektor: Svenske optøjer kan gavne højrefløj frem mod valg

Samtidig bliver det svært at være svensk regering, pointerer han.

Det er Socialdemokraterna med statsminister Magdalena Andersson i spidsen.

- Sverigedemokraterna og Moderaterna har den fordel, at de ikke er i regering. Så de kan rette skytset mod Andersson og sige, at hun ikke har styr på det retspolitiske og på udlændingepolitikken.

- Det er svært at sidde med regeringsposten, for så har man til dels ansvaret for udviklingen, siger Lars Hovbakke.

Urolighederne i flere svenske byer kom i kølvandet på flere demonstrationer af Stram Kurs-leder Rasmus Paludan. Her brændte han blandt andet koraner af.

26 politibetjente og 14 civile personer er kommet til skade i optøjerne. Den svenske rigspolitichef, Anders Thornberg, sætter deltagerne i uroen i forbindelse med kriminelle bander.