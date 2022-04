Macron afviser at have indgået aftale om støtte fra Sarkozy

Der er ikke lavet nogen særlig aftale mellem Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og den tidligere konservative præsident Nicolas Sarkozy.

Det siger Macron onsdag til den franske tv-station France 2.

Udmeldingen kommer, efter at Sarkozy tirsdag meddelte, at han har tænkt sig at stemme på Macron i anden runde af det franske præsidentvalg.