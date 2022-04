Tysk præsident er ikke velkommen i Kyiv og aflyser besøg

Steinmeier har den seneste tid fået kritik for i flere år at have haft en relativt venlig og forsonende linje over for Rusland.

Efter at krigen i Ukraine er begyndt, har Steinmeier lagt afstand til Rusland og den russiske præsident, Vladimir Putin.

Alligevel er han altså ikke velkommen i Kyiv. Det skriver også den tyske avis Bild, der har talt med en ukrainsk diplomat.

- Vi kender alle Steinmeiers tætte bånd til Rusland. Han er ikke velkommen i Kyiv lige nu. Vi må se, om det ændrer sig, siger diplomaten.