Stort flertal i Finland anser Rusland for en militær trussel

Finlands statsminister, Sanna Marin, har bebudet, at hendes regering i løbet af foråret vil beslutte sig for, om Finland skal søge om medlemskab af Nato.

Krigen i Ukraine har fået mange finner til at frygte, at det neutrale Finland kan risikere at blive udsat for et russisk angreb.

Op mod 60 procent siger i målinger, at de støtter medlemskab af Nato.