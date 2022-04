Østrigs leder bad Putin stoppe krigen under møde i Moskva

Ifølge erklæringen havde Nehammer særligt et budskab med til Rusland. Det er, at krigen i Ukraine skal stoppe, fordi der ”i en krig kun er tabere på begge sider”.

Nehammer understreger i erklæringen, at ”det ikke er et venskabeligt møde” mellem de to i Moskva.

Mødet mellem de ledere er foregået i Putins officielle bolig lidt uden for Moskva.

Østrigske medier, herunder avisen Kronen Zeitung, rapporterer, at mødet varede omkring 90 minutter.

Østrig har generelt haft et tættere forhold til Rusland end mange andre lande i EU. Men det har ikke været tilfældet for nylig efter krigens udbrud.