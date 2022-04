Valgdeltagelsen kan også blive styrket af, at Frankrig med Macron og Le Pen står over for at klart valg.

Han er tilhænger af reformer, herunder at sætte pensionsalderen op fra 62 til 65 år, og så er han proeuropæisk og stærkt fortaler for at stå fast over for Rusland om krigen i Ukraine.

Hun vil stoppe prisstigninger ved at fjerne moms på mad og benzin, hun vil sætte pensionsalderen ned til 60 år, hun er skeptisk over for EU og Nato og har længe beundret Rusland præsident, Vladimir Putin, omend hun har fordømt krigen i Ukraine.