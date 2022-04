Valgstedsprognose: 4,8 procent af stemmerne.

- Marine Le Pens nærhed til Vladimir Putin miskrediterer hende til at forsvare vores interesser i disse tider, siger Pécresse i en tale til sine støtter. Hun er uenig med Macron om meget, men anbefaler at støtte ham.

Yannick Jadot (Europe Écologie Les Verts)

Jadot er medlem af EU-Parlamentet og tidligere Greenpeace-aktivist. Han har været kandidat for det franske miljøparti.

Valgstedsprognose: 4,3 procent af stemmerne.

- Jeg opfordrer grønne vælgere til at blokere for højrefløjen ved at give deres stemme til Emmanuel Macron, siger han efter valgstedsmålingen.

Anne Hidalgo (Parti Socialiste)

Den 63-årige politiker kommer fra den moderate venstrefløj og er borgmester i Paris. Hendes parti var regeringsparti, lige før Macron overtog præsidentposten i 2017.

Valgstedsprognose: To procent af stemmerne

- For at sikre, at Frankrig ikke falder til hadet, opfordrer jeg jer til at stemme imod Marine Le Pens yderste højre 24. april.

Ud over de politiske kandidater har Frankrigs største fagforening, Cfdt, også opfordret til at stemme på Emmanuel Macron, når anden runde afholdes 24. april.