Finsk socialdemokrat: Sverige og Finland drøfter Nato-alternativ

Tidligere har der i Sverige ikke været opbakning til en forsvarsalliance mellem Sverige og Finland, men efter Ruslands invasion af Ukraine og debatten om Nato genovervejer de svenske socialdemokrater angiveligt forslaget.

Det fortæller Erkki Tuomioja til Hufvudstadsbladet ifølge TT.

Han håber, at Finland vil overveje en sådan alliance, men frygter, at partifællen Sanna Marins regering allerede har besluttet sig for et Nato-medlemskab.

Erkki Tuomioja er ikke i tvivl om, at Finland kommer til at ansøge om Nato-medlemskab inden for uger eller måneder, og at der vil være et stort flertal for det.

På et spørgsmål fra Hufvudstadsbladet om, hvorvidt det er Tuomioja selv, der er drivkraften bag forslaget om en svensk-finsk forsvarsalliance, svarer han: