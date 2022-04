Præsident Macron fortryder sen start på sin valgkamp

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger fredag, at han fortryder, at han først sent er gået ind i præsidentvalgkampen, da meningsmålingerne nu kun giver ham et lille forspring i forhold til højrefløjskandidaten Marine Le Pen. Han advarer om, at Le Pens økonomiske politik vil skræmme investorer væk fra Frankrig. Det skriver Reuters.