Frankrigs store gamle partier ser chanceløse ud i valgkamp

Værst ser det ud for Socialisterne. Partiets kandidat Anne Hidalgo risikerer at få færre stemmer end sin rival fra Kommunistpartiet.

- Det er virkeligt forbløffende tal, vi ser i meningsmålingerne, siger valgforsker Brice Teinturier fra opinionsinstituttet Ipsos til TT.

- Alt er gået skævt for Socialistpartiet siden den upopulære François Hollande var præsident 2012-2017. At vælge Anne Hidalgo, borgmesteren i Paris, har været en reel fiasko, siger han videre og tilføjer, at Hidalgo ikke har haft nogen gennemslagskraft uden for Paris.

- Hun opfattes som en, der ikke forstår landsbyerne, siger Teinturier.

Han vurderer, at det er mindst lige så overraskende, at Republikanerne har haft så store problemer under valgkampen.