Analyse: Le Pen har reel chance mod Macron ved fransk valg

Derfor har Marine Le Pen en større chance end ved tidligere valg, hvor både hun og hendes far har oplevet at tabe stort i anden valgrunde.

- Hendes stærke optræden under valgkampen skyldes navnlig, at hun har formået at mildne det image, som hun havde i de 11 år, hvor hun stod i spidsen for Front National, vurderer Tom Barfield.

Partinavnet er i dag ændret fra Front National til Rassemblement National - National Samling (RN). Jean-Marie Le Pen, som stiftede det oprindelige parti, blev ekskluderet i 2015.

Marine Le Pen har under valgkampen haft mest fokus på franskmændenes faldende levestandard på baggrund af tiltagende inflation. Men hendes program går stadig også ud på at fratage mange indvandrere økonomisk hjælp og på at lukke døren for de fleste asylansøgere. Derudover ønsker partiet at få reduceret EU’s rolle for fransk lovgivning.