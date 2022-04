Ukraines udenrigsminister: Tysklands tøven med våben koster menneskeliv

Dmytro Kuleba kritiserer EU for først at komme med den seneste pakke, efter at det stod klart, at civile er blevet dræbt i den ukrainske by Butja.

- Jeg håber aldrig, at vi igen skal stå i den situation, at man skal se drab på civile i en by som Butja, før man sætter sig ned og siger okay, så må vi stramme op på sanktionerne.

- Jeg håber ikke, at ukrainere igen skal betale med deres liv for at få vores partnere til at stille op for Ukraine, siger Dmytro Kuleba.

Ifølge Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, kan Ukraine se frem til mere militært udstyr. Herunder også noget af det tunge udstyr, man efterspørger.

Stoltenberg går dog ikke i detaljer med, hvad det konkret er.

- Der er akut behov for mere militært udstyr til Ukraine. Det vil blive diskuteret på mødet for Nato-landenes udenrigsministre i dag, siger Jens Stoltenberg på vej ind til mødet.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ønsker heller ikke at sige offentligt, hvad Danmark og andre Nato-lande bidrager med. Men han lover ligesom Stoltenberg mere hjælp til Ukraine.

- Danmark og andre allierede har tænkt os at fortsætte med at gøre en forskel, i forhold til det der er behov for. Det gælder også våben, siger Jeppe Kofod.