Macron advarer mod valgsensation: Se bare på brexit

Lørdag viste to nye meningsmålinger dog, at Macron står til at vinde med 53 procent af stemmerne mod 47 procent til Le Pen.

Macron havde tilsyneladende held med at blive et nationalt samlingspunkt umiddelbart efter Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar.

Siden da har præsidenten dog mistet en del momentum.

Det tilskrives blandt andet et streng konservativt valgprogram, der inkluderer, at folkepensionsalderen skal hæves fra 62 år til 65 år.

- Jeg har ikke lyst til at skjule det faktum, at vi bliver nødt til at arbejde mere, siger Macron under lørdagens vælgermøde.

- Tro ikke på dem, der siger, at de ønsker en pensionsalder på 60 år eller 62 år, og at så bliver alt godt. Det passer ikke, lyder det fra Macron.