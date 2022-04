Kofod om lig i gaderne i ukrainsk by: Rædselsfuld brutalitet

Også Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, ”fordømmer handlingerne”.

- Forfærdige billeder fra Butja af drab på civile. De ansvarlige for disse krigsforbrydelser skal for en domstol. Vi kommer ikke til at glemme, siger han i en skriftlig kommentar.

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) stemmer i med forargelse over meldingerne.

- Putins (Vladimir Putin, Ruslands præsident, red.) modbydeligheder uden grænser! Han troede, han kunne splitte EU og Nato.

- Han har fået det modsatte: Mere sammenhold i Europa. Et langt stærkere Nato. Mere solidaritet og støtte til Ukraine. En stærkere vilje til at stoppe ham, skriver forsvarsministeren på det sociale medie Twitter.

Meldingerne fra Butja er kommet, efter at byen tilsyneladende er kommet tilbage på ukrainske hænder. I flere uger har russiske styrker ellers kontrolleret byen.