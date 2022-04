Ngo: Russiske soldater har henrettet civile i Ukraine

Det skete i byen Vorzel, der ligger omkring 50 kilometer fra Kyiv.

Barnet, der ikke er oplyst kønnet på, døde på stedet.

En mand, der var sammen med kvinden, da hun to dage senere døde af sine kvæstelser, fortæller til Human Rights Watch, at de to havde overnattet i kælderen.

Derudover beskriver organisationen, hvordan russiske soldater har deltaget i plyndring af civiles ejendele, herunder mad, tøj og brænde.

Der har også i slutningen af marts været meldinger om vold mod civile i ukrainske byer. De oplysninger er dog ikke en del af menneskerettighedsorganisationens seneste undersøgelse.

Så sent som denne weekend beskylder Butjas borgmester, Anatoliy Fedoruk, russiske soldater for at stå bag drab på 300 indbyggere, mens byen i flere uger har været kontrolleret af russerne. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Oplysningen er dog ikke blevet bekræftet af uafhængige kilder.

Butja er angiveligt nu tilbage på ukrainske hænder. Lørdag og søndag er en række billeder kommet frem, som viser flere lig, der ifølge Reuters er civile, som ligger i byens gader.

Ifølge indbyggere er de blevet dræbt af russiske soldater, skriver Reuters.

Ruslands regering har nægtet, at dets styrker angriber civile og har afvist anklager om krigsforbrydelser.