Norges statsminister talte i telefon med Putin en time

- Ruslands invasion i Ukraine er et brutalt angreb på et frit land og et uskyldigt folk, som nu udsættes for ufattelige lidelser.

- Jeg understregede navnlig, at civilbefolkningen i Mariupol må have humanitær hjælp hurtigt, og at krigen må sluttes med en forhandlingsløsning.

Det var den norske statsminister, som tog initiativet til samtalen, efter at have haft drøftelser med allierede i Norden, Europa og USA.

I en udsendt pressemeddelelse fra det norske statsministerium fremgår det ikke, hvilke reaktioner Støre fik fra den russiske leder på sin kritik.