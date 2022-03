Zelenskyj beder olierige Norge om våben og energi

EU og Norge må nægte at give russiske skibe tilladelse til at sejle ind i europæiske havne. Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i en tale til Stortinget i Norge onsdag.

- Mens russerne blokerer vores havne, bør de ikke havde adgang til havnene i EU, siger Ukraines leder.

Han tilføjer, at det ifølge hans mening er nødvendigt med flere sanktioner for at tvinge Rusland til at indgå en fredsaftale.