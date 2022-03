EU vil sikre, at du kan få din telefon repareret

- De produkter, vi bruger i hverdagen, skal kunne holde til første-, anden- og tredjegangs-brugeren. Hvis produkter går i stykker, skal vi kunne reparere dem.

- En smartphone skal ikke miste sin funktionalitet, bare fordi batteriet blive svækket. Jeg kan ikke engang skifte batteriet i min telefon uden at skulle til et sted, hvor de skiller telefonen helt ad. Det skal være nemt. Man skal kunne tage det gamle batteri ud og sætte et nyt i, siger Frans Timmermans.

Også europæernes tøj skal også kunne holde til ”mere end tre vaske” og skal samtidig være egnede til genbrug.

- Vi ønsker også, at virksomheder i stigende grad sælger en service til forbrugerne frem for at sælge dem et produkt. Det kan eksempelvis være at sælge dem transport frem for at sælge dem en bil, siger Frans Timmermans.