Russiske soldater skal som modsvar have kastet chokgranater og skudt op i luften.

Det Internationale Atomagentur udtrykte torsdag ”bekymring” over russiske bombardementer i Slavutytj.

Generelt har situationen omkring Tjernobyl og de ukrainske atomkraftværker påkaldt sig stor opmærksomhed.

Sidste weekend var første gang siden invasionen, at et hold af ansatte på Tjernobyl blev afløst. Det skete efter mere end tre uger, hvor de ikke havde været i stand til at forlade Tjernobyl.

Kraftværket er ikke længere aktivt, efter at det i april 1986 eksploderede efter en række fejl begået af de ansvarlige for værket.