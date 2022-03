Scholz' SPD får rygstød med sejr ved valg i lille delstat

Valgstedsmålinger viser, at SPD får 43 procent af stemmerne ved valget i Saarland.

Det er 13 procentpoint flere end ved sidste valg i delstaten, som arealmæssigt er den mindste tyske delstat, når der ses bort fra de tre bystater, Bremen, Hamburg og Berlin.

CDU står til 27,5 procent af stemmerne, hvilket er en tilbagegang for partiet. SPD og CDU har i en koalition styret i Saarland siden 2012.

Regionalvalg i Tyskland anses som vigtige indikatorer på borgernes politiske ståsted.

Nylige meningsmålinger har vist, at den tyske koalition i spidsen for landet bestående af Scholz’ SPD, miljøpartiet De Grønne og de liberale FDP er i gang med at øge sin popularitet i landet.