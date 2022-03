Red Barnet: Seks millioner børn er fanget i Ukraine

De mange angreb på skolerne får Red Barnet til at frygte for børnenes indlæring. Der findes dog alternative veje til indlæring, men vigtige elementer går tabt, fortæller Red Barnets internationale uddannelseschef, Helle Gudmandsen, til Ritzau.

- Held i uheld har vi haft en coronalukning, som betyder, at undervisere er blevet rigtig dygtige til at give onlineundervisning, hvis børnene har adgang til internet.

- Til gengæld er den tryghed, der kommer med at gå i skole, lære og have en hverdag, forsvundet. Noget af det første, flygtningefamilier spørger om, når de har været udsat for en krise, er, om deres børn kan komme i skole.

- De fleste forældre ved, at det kan være en forudsætning for, at deres børn kan klare sig senere i livet, og at det er med til at give tryghed, siger hun.