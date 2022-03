Russisk domstol har forbudt Facebook og Instagram

Rusland har allerede forbudt Facebook, fordi det har begrænset russiske mediers adgang.

Instagram er også allerede blevet blokeret, efter at Meta åbnede for, at Facebook- og Instagram-brugere i visse lande - herunder Ukraine, Polen og Rusland - gerne måtte opfordre til vold mod russere og russiske soldater, når det handler om invasionen af Ukraine.

Distriktsdomstolen i Moskva siger, at den har givet anklagemyndigheden medhold i, at de to sociale medieplatforme skulle forbydes i Rusland, fordi de tillader ”ekstremistiske aktiviteter”.