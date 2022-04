09/04/2022 KL. 10:45

De unge vælgere i Frankrig har mistet tilliden til politikere

Kampen skærpes mellem Emmanuel Macron og Marine Le Pen op til første runde af det franske præsidentvalg søndag, men det ser ikke umiddelbart ud til at påvirke de unge franske vælgere. Under et karneval og på en urban farm i den sydfranske by Marseille lyder budskabet begge steder, at de unge vælgere har mistet tilliden til politikere.