Ballerina forlader Rusland i skam over invasion af Ukraine

Direktør Ted Brandsen fra Hollands nationalballet beskriver Olga Smirnova som en ”enestående danser”.

- Det er et privilegie, at hun skal danse med vores kompagni i Holland, selv om omstændighederne, der førte til dette, er utrolig triste, siger han.

Ifølge Brandsen vil hun blive modtaget med ”åbne arme”. Direktøren tilføjer, at Smirnovas kritik af Ruslands handlinger gør det uholdbart for hende at arbejde i hjemlandet.

Hendes første optræden for Hollands nationalballet ventes at finde sted 3. april i Amsterdam. For øvrigt i den russiske balletklassiker Raymonda.

Herhjemme har flere kultursteder aflyst forestillinger med russiske kunstnere. Deriblandt forestillinger med den russiske statsballet.