Tysklands ambitiøse klimapolitik er sat lidt på standby som følge af Ukraine-krigen. Kullenes levetid står til at blive forlænget, og regeringen opkøber naturgas i bl.a. Qatar og Abu Dhabi for at kompensere for bortfaldet af russisk energi.

Men klimapolitikken har fået et usædvanligt ansigt udadtil, der skal minde tyskerne om, at klimamålene ikke er opgivet. De er højst kommet under aktuelt pres.