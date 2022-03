Sverige øger forsvarsbudget og vil have flere værnepligtige

- Det russiske angreb på Ukraine skærper den udvikling yderligere, siger Andersson.

Sverige - og naboen Finland - er ikke en del af den vestlige forsvarsalliance Nato. Det er Danmark og Norge.

Men Sverige vil altså følge forsvarsalliancens mål om at bruge to procent af bnp på forsvaret.

For nylig indgik et stort flertal i det danske Folketing en aftale om at forhøje de danske udgifter til forsvaret med 18 milliarder kroner årligt frem mod 2033. Det betyder, at Danmark når op på to procent af bnp.

Det finansieres ved at køre med et underskud i en årrække.