6 ting, der er sket i krigen i Ukraine, mens du sov

Næsten 300 ukrainere er blevet bedt om at vende om, efter at de har forsøgt at krydse grænsen til Storbritannien fra Calais i Frankrig. Det skriver BBC.

Antallet er personer er næsten identisk med det samlede antal visa, som Storbritanniens indenrigsministerium indtil videre har tildelt ukrainere. I alt har 589 ukrainere forsøgt at nå til Storbritannien, siden Ruslands invasion af Ukraine begyndte. 286 af disse er blevet afvist.

Zelenskij hjemkalder Ukraines FN-personale til kamp mod Rusland

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij, har natten til tirsdag underskrevet et dekret, der proklamerer, at alle ukrainske soldater og alt udstyr, der er dedikeret til FN’s fredsbevarende missioner, skal vende tilbage til Ukraine for at hjælpe til med kampen mod Rusland. Det skriver det ukrainske medie Kyiv Independent.

Ukraine har været engageret i FN’s fredsbevarende missioner siden 1992. For tiden har landet udsendt personale til DR Congo, Sydsudan, Cypern, Kosovo, Sudan og Mali.