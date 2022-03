Russiske og tjetjenske specialstyrker lurer i Kyivs gader på jagt efter Ukraines præsident, der selv har erklæret sig som »fjendens mål nummer ét«.

Siden krigen blev indledt den 24. februar, har ukrainske myndigheder angiveligt afværget tre attentatforsøg mod Volodymyr Zelenskij. Men skulle et russisk angreb ende i et mord på præsidenten, har Ukraine en plan for en »fortsættelse af regeringen«.