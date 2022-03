- Det ligger fast, at en afvisning af russisk olie vil medføre katastrofale konsekvenser, siger Novak.

- De stigende priser vil være uforudsigelige. Prisen kan nå op på 300 dollar per tønde olie, hvis ikke mere.

Udmeldingen kommer, efter at prisen på olie mandag nåede sit højeste niveau siden 2008 med cirka 140 dollar per tønde.

Samme dag advarede USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, om, at Washington og deres allierede overvejer at forbyde import af olie fra Rusland.

Ifølge Alexander Novak vil det tage EU over et år at finde erstatninger for den olie, Europa modtager fra Rusland, hvilket kan føre til meget højere priser.