Tusindvis af russere tager til EU-lande via Finland

- Vi ved, at der er titusindvis af russere, som siges at ville til udlandet, og som frygter, at grænserne bliver lukket helt. Mange er i panik, siger Daria, som er tagset til Helsinki to uger tidligere end planlagt på grund af den uventede udvikling.

- Jeg kender en del mennesker, som er ret så desperate i øjeblikket efter at komme til udlandet, siger en russisk kvinde ved navn Elena, som arbejder i Finland, og som ikke ønsker at oplyse sit fulde navn.