04/03/2022 KL. 06:30

Surrealistiske scener udspiller sig på Ukraines grænse: »Jeg vil bare ind og kæmpe«

Stålsatte ukrainere og frivillige fra andre dele af Europa strømmer mod Ukraine for at bekæmpe den russiske hær. Samtidig opfordrer regeringen befolkningen til at føre guerillakamp mod Putins styrker ved bl.a. at angribe bagtroppen i de besatte områder.