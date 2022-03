Peter Viggo Jakobsen: »Der kan være to åbenlyse årsager til at russerne vil angribe atomkraftværk«

»Der kan være to scenarier i spil. Det ene er, at kraftværket blot lå på vejen, og at russerne blev nødt til at forsøge at tage kontrol over værket for at undgå at få ukrainske styrker i ryggen senere hen. Det andet scenarie kan være, at man ønsker at få kontrol over landets forsyningskæder,« siger Peter Viggo Jakobsen og uddyber:

»Nu kender jeg ikke meget til Ukraines energiinfrastruktur, men det er nærliggende at forestille sig, at russerne vil forsøge at afbryde varmeforsyningen til byer, hvis man vil undgå bykamp,« siger Peter Viggo Jakobsen, og forklarer at det har vist sig særligt svært for russerne at komme ind i byerne. Samt at bykampe typisk kræver, at angriberen har omkring ni gange så store tropper som forsvareren.