Den britiske premierminister, Boris Johnson, beskylder Ruslands præsident, Vladimir Putin, for at sætte hele Europa i fare efter et angreb mod et ukrainsk atomkraftværk.

- Premierministeren mener, at de hensynsløse handlinger fra præsident Putin nu direkte kan true sikkerheden i hele Europa, står der i en udtalelse fra regeringskontoret i Downing Street natten til fredag dansk tid.