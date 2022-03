Red Barnet: Mindst 400.000 børn er flygtet fra krigen i Ukraine

I alt er omkring en million mennesker ifølge FN flygtet fra Ukraine.

De mange flygtninge bruger ofte flere dage på at nå frem til grænsen. Her må de vente i massive køer i mere end 24 timer for at komme gennem grænsekontrollen flere steder, fortæller Red Barnet.

- Det er klart, at det er en kæmpe lettelse, at de er kommet i sikkerhed, men de er også totalt udmattet og har brug for mad, rent vand og et sted at sove, siger Anne Margrethe Rasmussen.

Red Barnet er til stede i Ukraine samt i Polen og Danmark, hvor organisationen forbereder sig på flygtningestrømmen.

FN vurderer, at flygtningestrømmen fra Ukraine kan blive den største i Europa i dette århundrede.