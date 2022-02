Danmark sender 150 millioner til humanitær hjælp i Ukraine

FN’s flygtningeorganisation, UNHCR, vurderer, at op mod otte millioner ukrainere risikerer at blive fordrevet fra hus og hjem. De vurderer også, at op mod fire millioner ukrainere vil forsøge at flygte ud af landet.

Det er ikke det første bidrag Udenrigsministeriet står bag, siden Rusland natten til torsdag påbegyndte en invasion af Ukraine.