FN: Over en halv million personer er flygtet fra Ukraine

Der har været voldsomme kampe i Ukraine, siden Rusland gik ind i landet natten til torsdag. Russernes invasion blev indledt, efter at de i månedsvis havde opmarcheret langt over 100.000 soldater ved Ukraines grænse.

Over en halv million personer er flygtet fra Ukraine, efter at Rusland torsdag i sidste uge indledte en invasion af landet.

Mange europæiske lande har allerede meldt sig klar til at tage imod personer, der flygter fra de voldsomme uroligheder i Ukraine.

Den danske regering meddelte søndag, at den planlægger ud fra, at der kommer omkring 20.000 til Danmark. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) sagde dog samtidig, at tallet er svært at spå om.

Flere danske kommuner er desuden ved at undersøge, hvor mange flygtninge fra Ukraine de kan tage imod, hvis behovet opstår.

I Aabenraa Kommune har man mandag meddelt Udlændingestyrelsen, at man er klar til at bruge et tidligere plejecenter som opholdssted.