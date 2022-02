Ukraine opfordrer til hastebehandling: Vil være del af EU nu

Ukraine vil hurtigst muligt være en del af EU.

Det understreger landets præsident, Volodymyr Zelenskij, i en tale mandag. Zelenskij har flere gange tidligere udtrykt ønske om EU-medlemskab.

- Vores mål er at stå sammen med alle europæere og - vigtigst af alt - at være ligeværdige. Jeg mener, at det er rimeligt. Jeg mener, at vi fortjener det, siger Zelenskij i en videotale på sociale medier.