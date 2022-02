EU-Kommissionens formand vil have Ukraine med i EU

Udmeldingen kommer, få timer efter at det blev besluttet, at EU vil finansiere Ukraines indkøb og levering af våben og andet materiel.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, siger, at EU gerne vil have Ukraine som medlemsland.

Det indre marked er en aftale, som gør, at en række europæiske lande kan handle toldfrit med hinanden under en samlet række love og bestemmelser.

- Vi har en proces med Ukraine, som for eksempel indebærer at integrere landet i det indre marked, siger hun.

Det er første gang i unionens historie, at den finansierer våben til et land under angreb.

Von der Leyen understreger dog, at EU og Ukraine har et tæt samarbejde på mange punkter.

Hun nævner blandt andet det tætte samarbejde om energiforsyning.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, gik søndag med til at mødes med Rusland for at forhandle om en fredsaftale med Rusland.

Ursula von der Leyen erkender, at det ”selvfølgelig er vigtigt, at ukrainerne går med til at holde fredsforhandlinger”, men understreger samtidig, at tilliden til Putin i øjeblikket er meget svær at finde.

- Helt overordnet er det altid bedre at have fredsforhandlinger end krig. Men tilliden til præsident Putin er fuldstændig ødelagt og nedbrudt.

Mindst 352 civile ukrainere, herunder 14 børn, er blevet dræbt, og 1684 mennesker er blevet såret, oplyser Ukraines sundhedsministerium ifølge Reuters.