Danmark solgte Stinger-missiler: Nu er i de i Ukraine

I 2017 solgte Danmark nogle luftværnsmissiler af typen Stinger til Letland. For nylig har Letland sendt missilerne videre til Ukraine, hvor de i dag er hænderne på de ukrainske styrker, der forsvarer sig mod en russisk invasion.

Det lettiske forsvarsministerium bekræfter over for både DR og Frihedsbrevet, at det har sendt missilerne, som Letland købte af Danmark, til Ukraine.