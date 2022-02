Prins Charles' fond efterforskes for modydelser til velhavere

Politiet i London vil undersøge påstande om, at prins Charles’ velgørende fond har modtaget donationer fra udenlandske velhavere, som til gengæld skal være blevet belønnet med en orden eller et statsborgerskab.

Politiet har besluttet at indlede en efterforskning, efter at det har gennemgået skriftlige oplysninger, som det modtog i september sidste år.

The Prince’s Foundation, som den velgørende fond hedder, ønsker ikke at udtale sig, mens efterforskningen står på.

Oplysningerne relaterede sig til skriverier i pressen, om at prinsens tidligere nære medarbejder Michael Fawcett angiveligt havde tilbudt at hjælpe en saudiarabisk bidragyder til fonden med at blive tildelt en orden samt et britisk statsborgerskab.

Avisen Daily Mail offentliggjorde et brev fra 2017, hvori Fawcett skrev, at han var villig til at støtte den saudiarabiske milliardær Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz’ ansøgning om et britisk statsborgerskab.

Fawcett trak sig som direktør for fonden i kølvandet på skandalen.

Prins Charles risikerer ifølge avisen The Guardian at blive afhørt af politiet som et vidne i sagen.

- Det her kan potentielt blive meget vanskeligt for prins Charles, skriver Peter Hunt, der tidligere har dækket det britiske kongehus som reporter for BBC, i et tweet.